Notizie Serie Tv 22 luglio: The CW lavora a una serie da un racconto di Stephen King (Di mercoledì 22 luglio 2020) Notizie serie Tv 22 luglio The CW lavora a un drama tratto da un racconto di Stephen King Il maestro Stephen King è sempre fonte di storie da raccontare così le Notizie serie tv del 22 luglio si aprono con il progetto di The CW di trasformare il racconto The Revelations of Becka Paulson di King in una serie tv drama da un’ora dal titolo provvisorio di Revelations. Maise Culver si occuperebbe della sceneggiatura con Warner Bros tv in produzione. Revelations racconta la storia di Becca Paulson che dopo essersi sparata accidentalmente in testa con una sparachiodi, viene ... Leggi su dituttounpop

