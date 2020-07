Notizie del giorno – Insulti a Bruno Peres, morto presidente, Chiara Nasti insieme al calciatore [FOTO] (Di mercoledì 22 luglio 2020) Notizie del giorno – Voleva essere una battuta. Poco riuscita, però. La Ceres, famosa birra, in un tweet sul profilo ufficiale ha accostato il terzino della Roma Bruno Peres ad una bottiglia, accompagnando il post con la frase: “Stop sending me this shit” (tradotto: “Smettete di mandare questa m***a”). Il riferimento del noto marchio al calciatore giallorosso è per il soprannome che qualche tifoso gli aveva affibiato (“Bruno Ceres”) in seguito al suo incidente nel 2018. Non sono mancati (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO E IL TWEET INCRIMINATO) Un’altra vittima nel mondo del calcio a causa del Coronavirus. E’ morto Cesar Salinas, presidente della Federazione calcistica boliviana (Fbl). La ... Leggi su calcioweb.eu

matteorenzi : Oggi a #Trento. Bene la battaglia del governo in Europa, bene le notizie di #Lancet sul vaccino, bene la voglia di… - Internazionale : “Genova ci dice che quando il potere si sente minacciato, lo stato di diritto può essere sospeso. Ovunque”. L’inchi… - CatalfoNunzia : Le drammatiche notizie di oggi rafforzano la necessità di nuovi interventi a tutela della salute e della sicurezza… - sidewayseye : RT @MaiconLalega: Qualcuno ha notizie di qualche post di #Salvinisomaro? Ah già, #salvinisciacallo twitta solo se riguarda una città del su… - CarenteStella : RT @paolokolla: @alexbardi22 A proposito di feccia di sinistra e figli... notizie del figlio di Grillo? -