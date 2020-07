Non sono previsti bollettini medici quotidiani sulle condizioni di Alex Zanardi, (Di mercoledì 22 luglio 2020) Non sono previsti bollettini medici quotidiani sulle condizioni di Alex Zanardi, trasferito ieri mattina nella sede di Villa Beretta, a Costa Masnaga, Lecco,, sede per la riabilitazione specialistica ... Leggi su leggo

marattin : Ottimo accordo. Ma i prestiti Mes sono disponibili subito e senza condizioni. Quelli del Recovery Fund (i prestiti)… - matteosalvinimi : ?? La Basilicata non è più una regione “Covid free”. Grazie ai porti spalancati, ben 22 immigrati trasferiti nei c… - luigidimaio : In gioco c’è il destino di tutta l’Europa. E in Italia abbiamo bisogno di risorse certe per rimettere in moto la no… - FelMen8 : @Gianmar26145917 Soprattutto vengono qua in cerca di lavoro, che dà molto di più e l'assistenza dello stato. Cioè… - salvotomasi69 : RT @francescatotolo: Ora la #Basilicata non è più una Regione #Covid-free: 25 bengalesi sbarcati a #Lampedusa sono stati trasferiti in un c… -

Ultime Notizie dalla rete : Non sono Juric: "Il mio nome accostato alla Fiorentina? No, non sono sorpreso?" Labaro Viola Aperte le iscrizioni per il rally del Ciocco versione post Covid

Countdown attivato con i motori che iniziano a scaldarsi. Torna ad essere febbrile, ad un mese dal 21 e 22 agosto – nuova collocazione del 43esimo rally Il Ciocco e Valle del Serchio versione post Cov ...

L’esame della vista si farà online

Sicuramente vi è capitato di fare la classica visita oculistica. Il medico vi propone una tavola su cui sono riportate delle lettere, che via via diventano sempre più piccole. Vi sedete e cominciare a ...

Countdown attivato con i motori che iniziano a scaldarsi. Torna ad essere febbrile, ad un mese dal 21 e 22 agosto – nuova collocazione del 43esimo rally Il Ciocco e Valle del Serchio versione post Cov ...Sicuramente vi è capitato di fare la classica visita oculistica. Il medico vi propone una tavola su cui sono riportate delle lettere, che via via diventano sempre più piccole. Vi sedete e cominciare a ...