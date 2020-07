Non si può andare allo stadio? I tifosi noleggiano 18 gru per assistere alla partita (Di mercoledì 22 luglio 2020) Ai tempi del coronavirus assistere ad una partita dal vivo è praticamente impossibile. In alcuni Paesi, come l'Italia, lo stadio è ancora vietato a tutti, mentre esistono dei casi, come la Polonia , ... Leggi su today

borghi_claudio : Ma si può? Non faccio a tempo ad andare ad un convegno (virtuale) per un paio d'ore, torno e mi devo rileggere anco… - teatrolafenice : ?? «Se la conoscenza può creare dei problemi, non è tramite l’ignoranza che possiamo risolverli» (Isaac Asimov). Bu… - CarloStagnaro : Oggi l'articolo #daleggere senza se e senza ma è 'La mistica dello stato imprenditore' di @FabrizioZilibo1 su… - chrisACM1899 : @Alemilanista86 @stetho83 @CapitanoPaolo90 Secondo me la sua colpa può stare nel non essersi opposto al volere dell… - sassoleonardo : Forse è meritata la conferma di #Pioli ma è evidente che la confusione al #Milan regna sovrana e non si può dare an… -

Ultime Notizie dalla rete : Non può Anche una tre volumi può trasportare un frigorifero! autoblog.it