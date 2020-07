'Non ci sgameranno mai': così i carabinieri-spacciatori nelle intercettazioni dell'inchiesta scandalo (Di mercoledì 22 luglio 2020) Lo scandalo dell'inchiesta Odysseus, che vede sei carabinieri indagati per un numero incredibile di reati tra cui la tortura ai danni di cittadini innocenti, si allarga anche allo spaccio, compiuto a ... Leggi su globalist

Lu_Valori : RT @globalistIT: 'Non ci sgameranno mai': così i carabinieri-spacciatori nelle intercettazioni dell'inchiesta scandalo - ostinAzione : RT @globalistIT: 'Non ci sgameranno mai': così i carabinieri-spacciatori nelle intercettazioni dell'inchiesta scandalo - PandolfoMalate1 : RT @globalistIT: 'Non ci sgameranno mai': così i carabinieri-spacciatori nelle intercettazioni dell'inchiesta scandalo - Satryland59 : RT @globalistIT: 'Non ci sgameranno mai': così i carabinieri-spacciatori nelle intercettazioni dell'inchiesta scandalo - lupettorosso76 : 'Non ci sgameranno mai': così i carabinieri-spacciatori nelle intercettazioni dell'inchiesta scandalo -

Ultime Notizie dalla rete : Non sgameranno La “Gomorra” dei carabinieri di Piacenza tra spaccio e pestaggi: “Non arriveranno mai a… Il Fatto Quotidiano "Non ci sgameranno mai": così i carabinieri-spacciatori nelle intercettazioni dell'inchiesta scandalo

non ti sgameranno mai, non sono mica scemo. Adesso ti devi far pagare… chi la vuole la paga". In una conversazione ambientale del 21 febbraio scorso, su una consegna di denaro al graduato dell'Arma ...

La “Gomorra” dei carabinieri di Piacenza tra spaccio e pestaggi: “Non arriveranno mai a noi, ho fatto un’associazione a delinquere”

non ti sgameranno mai, non sono mica scemo.…omissis… Adesso ti devi far pagare… chi la vuole la paga!”. Ai primi di aprile, avevano “ringraziato” un pusher per la soffiata ricevuta dandogli una parte ...

non ti sgameranno mai, non sono mica scemo. Adesso ti devi far pagare… chi la vuole la paga". In una conversazione ambientale del 21 febbraio scorso, su una consegna di denaro al graduato dell'Arma ...non ti sgameranno mai, non sono mica scemo.…omissis… Adesso ti devi far pagare… chi la vuole la paga!”. Ai primi di aprile, avevano “ringraziato” un pusher per la soffiata ricevuta dandogli una parte ...