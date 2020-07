Nokia 5.3, smartphone di fascia media in offerta su Amazon a meno di 200 euro (Di mercoledì 22 luglio 2020) Oggi su Amazon è possibile acquistare il Nokia 5.3 , un interessante smartphone proposto al prezzo di 184,90 euro anziché 209 euro: in pratica uno smartphone di fascia media proposto al costo di un entry level. Ma cosa ci si può portare a casa con questa spesa? Uno smartphone con display LCD di tipo IPS da 6,55 pollici di diagonale e risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel), con fotocamera frontale da 8 Mpixel integrata in un notch a goccia centrale, processore di fascia media Qualcomm Snapdragon 665, abbinato a 4 GB di RAM e a 64 GB di memoria interna, espandibile tramite schede microSD e comparto fotografico posteriore composto da quattro fotocamera: ... Leggi su ilfattoquotidiano

MarcoFumetti : @Link4Universe Adrian, questo è il famoso 'Nokia 41bis', quello che do ai miei figli quando sono in punizione e gli… - GiorgioPStream : Huawei: business Europeo a rischio? No spedizioni per Nokia e Ericsson | MobileLabs - agemobile : Nokia: un misterioso smartphone ottiene la certificazione TENAA - - PuntoCellulare : HMD Global si prepara al lancio di un nuovo smartphone a marchio Nokia, i propositi della casa finlandese sono stat… - HDblog : RT @HDblog: Nokia, il TENAA ci anticipa l'arrivo di un nuovo smartphone -

Ultime Notizie dalla rete : Nokia smartphone Super offerta Amazon: uno smartphone Nokia con 4 GB di RAM a meno di 185 euro! Tom's Hardware Italia Cellulari anni ‘80 e ‘90:alcuni modelli hanno un valore di 500 Euro in su

Il mondo della telefonia continua a svilupparsi progettando smartphone di alta tecnologia con costi piuttosto alti, ma gran parte dei consumatori preferisce sostenere cifre importanti non per gli smar ...

Super offerta Amazon: uno smartphone Nokia con 4 GB di RAM a meno di 185 euro!

Nokia 5.3 è oggi oggetto di un’interessantissima offerta su Amazon: 184,90 euro anziché 209, per uno smartphone in grado di soddisfare le esigenze di buona parte degli utenti. Ha infatti un ampio sche ...

Il mondo della telefonia continua a svilupparsi progettando smartphone di alta tecnologia con costi piuttosto alti, ma gran parte dei consumatori preferisce sostenere cifre importanti non per gli smar ...Nokia 5.3 è oggi oggetto di un’interessantissima offerta su Amazon: 184,90 euro anziché 209, per uno smartphone in grado di soddisfare le esigenze di buona parte degli utenti. Ha infatti un ampio sche ...