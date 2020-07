Niccolò Zanardi: «Papà ce la farà» (Di mercoledì 22 luglio 2020) Seguendo quel filo impercettibile che lega un figlio a un padre Niccolò Zanardi trova – nel percorso tormentato che alterna ansia e speranza – la maniglia di una porta da aprire, quella che si spalanca su un domani felice, segnato di nuovo dal sorriso. «Papà ce la farà, sono sicuro. Ce la farà anche questa volta. E un giorno ne parleremo. La racconterà a me e la racconterà anche ai miei figli. Sono fiducioso e lo è anche la mamma», ha detto il figlio del campione paralimpico in un’intervista al «Corriere della Sera» e alla «Stampa». Leggi su vanityfair

