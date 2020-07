Neuer gonfia il petto: «Sono ancora il migliore del mondo» (Di mercoledì 22 luglio 2020) Manuel Neuer, portiere del Bayern Monaco, ha parlato del suo futuro e del suo stato di forma ai microfoni di 11 Freund Manuel Neuer, portiere del Bayern Monaco, ha parlato del suo futuro e del suo stato di forma ai microfoni di 11 Freund. Queste le sue parole. «Ogni calciatore ha una carriera. Quando finisce, non c’è modo di tornare indietro. Se il calcio diventa un peso per me, mi comporterò come ha fatto Philipp Lahm (ritirato). Ma ora Sono ancora desideroso di giocare. Ci Sono sempre trofei per cui competere. Quale allenatore metterebbe un giocatore che non è il migliore nella sua formazione? E io Sono sicuro di essere il migliore, anche se non ho più 17 anni. Il ruolo da numero uno sia al Bayern sia per la ... Leggi su calcionews24

