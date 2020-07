Netflix stoppa le riprese di una serie tv in Turchia dopo le pressioni del governo: «C’è un gay nella sceneggiatura» (Di mercoledì 22 luglio 2020) Netflix ha annullato le riprese della serie tv in Turchia If Only dopo le ripetute pressioni delle autorità locali per rimuovere un personaggio gay dalla serie. Era stata annunciata, a marzo, come una produzione drammatica in otto episodi che vedrà per protagonista la star Özge Özpirinçci. Invece il colosso dello streaming ha dovuto fare marcia indietro: ai produttori è stata infatti negata la licenza per proseguire le riprese, dopo che il governo turco ha scoperto l’esistenza di un personaggio gay all’interno della sceneggiatura. If Only parla di una donna infelicemente sposata che torna indietro nel tempo nel momento in cui suo marito le ... Leggi su open.online

