Netflix cancella la serie turca If Only dopo i tentativi di censura di un personaggio gay (Di mercoledì 22 luglio 2020) In un periodo di popolarità crescente per le serie televisive turche, la decisione di Netflix di cancellare la produzione di If Only e restare fedele ai propri valori di inclusione è ancora più apprezzabile. La serie, annunciata a marzo, avrebbe dovuto snodarsi in otto episodi e contare sulla partecipazione di Özge Özpirinçci e la produzione di Ay Yapim, ma la piattaforma ha deciso di abbandonare il progetto a causa del rifiuto delle autorità turche di concedere una licenza per le riprese. Secondo quanto riportato da Deadline la creatrice di If Only, Ece Yörenç, ha rivelato al sito turco Altyazi Fasikul: È stato negato il permesso di girare la serie per la presenza di un personaggio ... Leggi su optimagazine

