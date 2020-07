Nel decreto Semplificazioni il governo infila un regalo per l’aeroporto di Firenze (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il governo, nel decreto Semplificazioni, impacchetta un regalino per Firenze. Ricordate l’ampliamento dell’aeroporto tanto voluto dal Giglio Magico? Bene, ora si può fare. Grazie a una norma contenuta nell’articolo 50 del decreto, il governo estende agli aeroporti il modello di semplificazione che fino a pochi giorni valeva solo per le autorizzazioni dei porti. Come ricostruisce Giacomo Salvini su Il Fatto Quotidiano, “tutta la partita si gioca sulle autorizzazioni: la Vas (Valutazione Ambientale Strategica) che riguarda l’iter del progetto e la Via (Valutazione di Impatto Ambientale) sulle singole opere. Fino a pochi giorni fa, queste due procedure dovevano essere approvate separatamente ma, con il nuovo decreto, per i Piani di ... Leggi su ilparagone

