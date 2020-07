NBA – Paul George testimonial Therabody: così la stella dei Clippers si prende cura del proprio corpo [GALLERY] (Di mercoledì 22 luglio 2020) Therabody, precedentemente noto come Theragun, leader nel campo del benessere tecnologico e della terapia a percussione, annuncia ufficialmente la sua partnership con il giocatore di basket professionista di Los Angeles Paul George. In vista della ripresa della stagione 2020 del campionato di basket professionistico statunitense, George, per sei volte membro dell’All-Star Team e vincitore di una medaglia d’oro olimpica, utilizza il suo Theragun PRO™ per il trattamento del dolore e il recupero muscolare. “Ho provato per la prima volta i dispositivi Theragun durante un allenamento e ora non posso vivere senza. Theragun agisce sul mio corpo attraverso un massaggio muscolare profondo, diverso da qualsiasi altra cosa abbia provato, attivando i muscoli e alleviando il ... Leggi su sportfair

Nico_Scavu : RT @StellaAzzurraRo: Paul ai microfoni di NBA Draft Junkies (@NBADraftJunkies)??racconta del suo ritorno alla Stella in preparazione del gra… - StellaAzzurraRo : Paul ai microfoni di NBA Draft Junkies (@NBADraftJunkies)??racconta del suo ritorno alla Stella in preparazione del… - 5fuori : 'Luka è speciale' la benedizione arriva (anche) da Paul Pierce, dedicata a #Doncic. 'In Europa ha vinto tutto, oggi… - il_Conte78 : #PaulPierce: #LukaDoncic è il giocatore di maggior talento della #NBA @Sportando - SportandoIT : Paul Pierce: Luka Doncic è il giocatore di maggior talento della NBA -

Ultime Notizie dalla rete : NBA Paul NBA – Paul George testimonial Therabody: così la stella dei Clippers si prende cura del proprio cor ... SportFair AUGURI - DeAndre Jordan e l'anello mancante

Hyland DeAndre Jordan jr. è nato a Houston il 21 luglio 1988 ed è un cestista statunitense, professionista nella NBA con i Brooklyn Nets. Ha giocato un anno di college basketball alla Texas A&M Univer ...

AUGURI - Ray Allen, così elegante, così infallibile

Walter Ray Allen è nato a Merced il 20 luglio 1975 ed è un ex cestista statunitense, di ruolo guardia. Considerato uno dei più abili tiratori da tre punti nella storia della pallacanestro, prima dell' ...

Hyland DeAndre Jordan jr. è nato a Houston il 21 luglio 1988 ed è un cestista statunitense, professionista nella NBA con i Brooklyn Nets. Ha giocato un anno di college basketball alla Texas A&M Univer ...Walter Ray Allen è nato a Merced il 20 luglio 1975 ed è un ex cestista statunitense, di ruolo guardia. Considerato uno dei più abili tiratori da tre punti nella storia della pallacanestro, prima dell' ...