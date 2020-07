NBA – Il lockdown di LeBron James: “felice di aver passato del tempo con la mia famiglia, ma che nostalgia di mamma” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Come tutti i suoi colleghi, LeBron James è stato costretto ad un periodo ‘forzato’ in casa, a causa del lockdown dovuto alla pandemia da Coronavirus. Un periodo abbastanza lungo, specialmente per chi è abituato a viaggi, trasferte, allenamenti e partite in giro per tutta l’America. LeBron si è goduto del tempo con la famiglia, ma non ha nascosto la nostalgia per la madre: “sono rimasto chiuso in a casa per ben quattro mesi assieme alla mia famiglia. Non credo mi sia mai capitato, nel corso della mia vita, di dover rimanere a casa per così tanto. Tuttavia ritengo che ci siano stati anche degli aspetti positivi, dato che ho potuto passare tanti bei momenti assieme a mia moglie e i miei figli. Sono ... Leggi su sportfair

Il n°23 dei Lakers ha parlato delle lunghe settimane di lockdown vissute in California nei mesi scorsi, lontano da una figura fondamentale come sua madre Gloria: “In tutta la mia vita non ero ...

LeBron: “Penso a Kobe ogni giorno. Il 2020 è proprio un anno strano...”

Sembra passato un secolo dalla morte di Kobe, considerando tutto quello che è successo nel 2020. Un anno in cui “niente è normale” come dice LeBron. “Ma dobbiamo adattarci alle sfide della vita. E noi ...

