Nasconde le sveglie per impedire ai colleghi di fare la “pennichella” al lavoro: dipendente pubblico sotto accusa (Di mercoledì 22 luglio 2020) Impediva ai suoi colleghi di riposare durante le pause dal lavoro installando molteplici sveglie nella stanza adibita al personale, a diversi orari del giorno. È l’accusa rivolta a un impiegato dell’ufficio municipale di Akashi, una cittadina giapponese a sud di Kyoto. L’uomo, un dipendente 40enne, come racconta il giornale Mainichi Shimbun, era il responsabile della divisione di sicurezza notturna, e sistemava periodicamente gli allarmi dentro il proprio armadietto, anche a distanza di ore, rendendo impossibile la loro individuazione durante i turni di riposo. Sebbene agli impiegati fosse consentito di riposare negli intervalli del proprio turno di lavoro, in sua difesa il dipendente stacanovista ha spiegato che riteneva giusto che i suoi ... Leggi su ilfattoquotidiano

