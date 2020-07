Napoli, stanato il narcos latitante: ricercato dal 2015. Si nascondeva in Spagna (Di mercoledì 22 luglio 2020) Localizzato a bloccato il latitante di camorra Antonio Todisco. Ieri 21 Luglio, i carabinieri del nucleo operativo di Napoli Bagnoli, coordinati dalla DDA partenopea, hanno individuato il 43enne in Spagna. L’uomo era dichiarato latitante nell’agosto del 2015 dopo essere sfuggito alla cattura in un blitz della Guardia di Finanza di Formia. In quella circostanza 22 … L'articolo Napoli, stanato il narcos latitante: ricercato dal 2015. Si nascondeva in Spagna Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

si fregia del patrocinio morale dell'Ordine Degli Avvocati di Roma.

Conflitto fra poteri, per Travaglio la Corte è "cortigiana" solo quando gli conviene

Secondo quanto riferisce l’Ansa sarebbe quasi scontato il “sì” della Corte Costituzionale all’ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sollevato dal Presidente della Repubblica Giorgio ...

