Napoli, si sente male mentre è in vacanza: Salvatore muore a 32 anni (Di mercoledì 22 luglio 2020) Era in vacanza quando ha accusato un malore che non gli ha lasciato scampo. Salvatore Rega, 32 anni, di Striano, è morto mentre si concedeva qualche giorno di relax in Sardegna. Per il giovane, purtroppo, non c’è stato niente da fare. I sanitari del 118 hanno provato a rianimare il 32 enne, ma era troppo tardi. … L'articolo Napoli, si sente male mentre è in vacanza: Salvatore muore a 32 anni Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

