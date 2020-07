Napoli, rifiutata un’offerta da 60 milioni per Koulibaly, dal Manchester City (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il Manchester City ha offerto il via ad un’offensiva decisa per l’acquisto di Kalidou Koulibaly, perno della difesa del Napoli e della nazionale senegalese. Il solido centrale azzurro ha impressionato i grandi top club europei nel corso delle ultime stagioni, avendo palesato dinamicità ed intelligenza tattica. Il City di Pep Guardiola è una delle pretendenti per Koulibaly, tant’è che Sky Sport ha comunicato come sia arrivata dagli inglesi una prima offerta ufficiale a Fali Ramadani, agente del giocatore, da 60 milioni di euro totali più 5 di bonus. La suddetta offerta è poi stata trasferita al giudizio di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, il quale ha prontamente rifiutato, valutando ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Napoli, rifiutata un'offerta per #Koulibaly dal #ManchesterCity - bassarelli : RT @GreenEy87171873: URGENTISSIMO. Torino. Arriva da Napoli e viene rifiutata perché pesa kg8 invece di 6??? Ma quanto fate schifo! I cani… - FNS71424 : @commento_cose @armcopp Milik non c'entra proprio nulla..perché al momento l'unica vera offerta e stata quella del… - cn1926it : Bild – #WerderBrema, rifiutata un’offerta del Lipsia per #Rashica: i dettagli -