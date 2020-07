Napoli, il Monza punta su Gianluca Gaetano ma gli azzurri aspettano il Bari (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo la mezza stagione in prestito alla Cremonese, Gianluca Gaetano è destinato, per il prossimo anno, ad una nuova avventura lontano da Napoli. Il talento delle giovanili partenopee ha infatti bisogno di completare il suo percorso di crescita e per farlo dovrà giocare con una continuità che all’ombra del Vesuvio, oggi, faticherebbe a trovare. A farsi avanti è stato il Monza, che avrebbe individuato nel classe 2000 un Under di qualità per completare la rosa. Nel frattempo però, come spiegato da Alfredo Pedullà, il Napoli ha gli occhi puntati sulla finale playoff del Bari, che stasera affronterà la Reggiana, poiché “Se fosse promozione in Serie B, il club ... Leggi su anteprima24

