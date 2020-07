Napoli, guerra ai pirati della strada: in 4 mila senza patente, multe per 11 milioni (Di mercoledì 22 luglio 2020) Dai primi giorni di gennaio fino all’inizio di luglio, i carabinieri di Napoli hanno notificato complessivamente 25.934 violazioni al codice della strada tra il capoluogo e l’area metropolitana per sanzioni che vanno oltre gli 11 milioni di euro. Oltre 4mile le persone trovate alla guida di auto e moto senza la patente o senza assicurazione e revisione. Trecento centauri erano alla guida senza casco, oltre 300 i fermi amministrativi eseguiti. Non mancano le contravvenzioni per chi non ha sottoposto il proprio veicolo alla revisione: 1.783 le sanzioni applicate. Sono 206 le persone punite per aver utilizzato il cellulare alla guida, 2.481 gli automobilisti e i motociclisti controllati e multati perche’ in circolazione su veicoli ... Leggi su ildenaro

