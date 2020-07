Napoli, Gattuso non usa giri di parole: “se giochiamo così il Barça ci elimina. I rigori? Non ce n’era nessuno” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il Napoli esce a mani vuote dal Tardini, sconfitto 2-1 dal Parma di D’Aversa, abile a sfruttare i due calci di rigore segnati da Caprari e Kulusevski. Gabriele Maltinti/Getty ImagesTiri dal dischetto che non sono affatto piaciuti a Gattuso, apparso alquanto critico ai microfoni di Sky Sport nel post gara: “i rigori? Non fate svegliare il can che dorme. Non ce n’era nessuno. Quello su Kulusevski non era rigore, il calciatore era già praticamente a terra. Io credo nella buonafede totale, ma anche gli arbitri possono sbagliare. Sbagliano i calciatori e gli allenatori, può capitare anche a loro. Credo però che si stia un pò esagerando con l’assegnare rigori. Quando giocavo io certi falli non li avrebbero neanche guardati“. Gabriele Maltinti/Getty ImagesSul ... Leggi su sportfair

