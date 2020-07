Nancy Pelosi contro il presidente USA: «il coronavirus è il Trump virus» (Di mercoledì 22 luglio 2020) La presidente della Camera dei rappresentanti degli USA Nancy Pelosi, durante un’intervista del 21 luglio alla CNN, ha chiamato il Covid-19, il «Trump virus», commentando le ennesime dichiarazione contraddittorie del presidente sulla pandemia negli Stati Uniti. «Nelle dichiarazione di oggi, il presidente ha finalmente ammesso l’importanza di indossare le mascherine», ha detto Nancy Pelosi. «Dopo mesi, ha finalmente ammesso che questa è una pandemia che sta peggiorando, ovviamente a causa della sua inettitudine, e non una bufala. Questo è il “Trump virus”». La presidente Pelosi ha continuato ... Leggi su giornalettismo

