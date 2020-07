Musica, prova aperta per l’Aida di Verdi: 750 posti gratuiti al Plebiscito (Di mercoledì 22 luglio 2020) Settecentocinquanta ingressi gratuiti alla prova aperta dell’ Aida di Giuseppe Verdi in forma di concerto, sabato 25 luglio ore 20,15 in Piazza del Plebiscito, sono messi a disposizione dall’amministrazione comunale di Napoli e prenotabili da domani alle 12 consultando il sito www.comune.napoli.it. Il concerto con la star Jonas Kaufmann (28-31 luglio) fa parte della rassegna estiva del Teatro di San Carlo. Il maestro Michele Mariotti dirigera’ l’ Orchestra e Coro del massimo. I biglietti per la prova sono cosi divisi: 12 posti riservati per portatori di handicap in carrozzina con relativi accompagnatori, 90 posti per portatori di handicap (ai sensi della legge 104 del 5 febbraio 1992 art. 3 comma 3) e relativi accompagnatori, 248 ... Leggi su ildenaro

GianniVaretto : La prova: diffusori Buchardt S400, l’alta fedeltà al servizio della musica - Radio3tweet : RT @RaiCultura: Gli Archi dell'@OrchestraRai in prova per il 6° appuntamento con i 'Concerti per la Ripresa' in diretta su @Radio3tweet in… - RaiCultura : Gli Archi dell'@OrchestraRai in prova per il 6° appuntamento con i 'Concerti per la Ripresa' in diretta su… - OrchestraRai : Gli Archi dell'@OrchestraRai in prova per il 6° appuntamento con i 'Concerti per la Ripresa' in diretta su… - FilippoCarmigna : La prova: diffusori Buchardt S400, l’alta fedeltà al servizio della musica -

Ultime Notizie dalla rete : Musica prova La prova: diffusori Buchardt S400, l’alta fedeltà al servizio della musica La Stampa Brittany O’Grady di Little Voice parla del suo provino

“Little Voice” è uno deillepiù recenti serie arrivate su Apple TV+ e sta già diventando molto popolare. La star dello show Brittany O’Grady è stata intervistata da Variety, raccontando del suo provino ...

Cinema, musica e arte: che spettacolo Perugia

Un programma ricco di eventi all’insegna della cultura che, per questa estate, non era affatto scontato. Destate la notte si farà tra spettacoli ed intrattenimento nei luoghi più suggestivi della citt ...

“Little Voice” è uno deillepiù recenti serie arrivate su Apple TV+ e sta già diventando molto popolare. La star dello show Brittany O’Grady è stata intervistata da Variety, raccontando del suo provino ...Un programma ricco di eventi all’insegna della cultura che, per questa estate, non era affatto scontato. Destate la notte si farà tra spettacoli ed intrattenimento nei luoghi più suggestivi della citt ...