Muroni | necessaria legge | Roma è capitale del consumo di suolo

Roma – "Roma capitale del consumo di suolo con un incremento di asfalto e cemento per 108 ettari. L'ennesimo record negativo e' contenuto nel Rapporto Ispra SNPA sul consumo di suolo, che certifica come l'Italia continui a consumare territorio al ritmo di 2 metri quadrati al secondo e come sia arrivata a mangiarsi altri 57 chilometri quadri di suolo nel 2019. Dati allarmanti, che dovrebbero orientare la politica. Il suolo e' una risorsa non rinnovabile ed essenziale alla vita, fondamentale anche in chiave anti dissesto idrogeologico e di lotta al mutamento climatico. Bloccarne il consumo significa favorire la rigenerazione edilizia, cosi' da ridurre l'impermeabilizzazione ...

