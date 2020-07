Muccino, Totti, Petra e Romulus: tutte le nuove serie di Sky in arrivo (Di mercoledì 22 luglio 2020) (foto: Andrea Miconi)Sono stati presentati il 22 luglio i palinsesti che caratterizzeranno le proposte di Sky nella nuova stagione televisiva a partire dal prossimo autunno. Oltre agli eventi sportivi e ai programmi di intrattenimento (questi ultimi vedono aggiungersi ai consolidati X factor e Masterchef anche l’arrivo di una nuova versione di Pechino Express), il piatto forte di questa offerta sono sicuramente le serie tv, molte delle quali sono prodotte internamente e anche in Italia. Fra le sorprese annunciate durante la conferenza virtuale c’è stata sicuramente la notizia relativa a Gabriele Muccino, che sta lavorando al reboot seriale del suo film del 2018 A casa tutti bene: al centro di questo family drama in otto episodi, le cui riprese inizieranno nella primavera 2021, ci sarà un segreto che ... Leggi su wired

IlContiAndrea : Il 17 settembre al via #XF2020 con Emma, Hell Raton e i ritorni di Manuel Agnelli e Mika. Per la prima volta le fas… - SpettacoloMania : #PalinsestiSky arrivano Muccino, Cortellesi, Guadagnino, Ammaniti e la serie su #FrancescoTotti @SkyItalia - mixborghi : RT @cinefilosit: Sky, gli Upfront della stagione 2020/2021, Totti, Muccino e Rovere in programma #ILoveCInefilos - VanityFairIt : L'esordio di Muccino e la certezza di «X Factor», ma anche la sorpresa «Pekin Express» . Ecco cosa vedremo in tv (… - lamescolanza : Palinsesti Sky con Muccino seriale, 'Pekin Express' e fiction su Totti -