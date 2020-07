Mozzarella di bufala nella lista dei prodotti dall’Ue in Cina, l’eurodeputato Cozzolino (Pd): Grande risultato (Di mercoledì 22 luglio 2020) “Oggi la Commissione europea ha reso noti i dettagli dell’importante accordo commerciale con la Cina (un mercato da 4 miliardi di consumatori). Si tratta del primo importante accordo commerciale bilaterale firmato tra l’Ue e la Cina e garantirà che 100 IG agroalimentari dell’Ue. Tra questi la mitica Mozzarella di bufala campana”. Lo afferma Andrea Cozzolino europarlamentare e responsabile nazionale Coesione territoriale del Partito Democratico. “Un Grande risultato per la “nostra” Mozzarella, che dobbiamo a tutte quelle lavoratrici e lavoratori che si impegnano ogni giorno per garantire la qualità del prodotto. Lavoratrici e lavoratori che voglio ringraziare perchè anche durante il ... Leggi su ildenaro

Mozzarella bufala Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Mozzarella bufala