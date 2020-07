Motta: 'Datemi una squadra da allenare, non importa quale' (Di mercoledì 22 luglio 2020) Pronto ad allenare di nuovo. E stavolta pure con il diploma UefaPro in tasca. Dopo l'esperienza invernale al Genoa, Thiago Motta cerca un nuovo progetto. In Italia, ma anche in Spagna o in Francia, ... Leggi su gazzetta

Pronto ad allenare di nuovo. E stavolta pure con il diploma UefaPro in tasca. Dopo l’esperienza invernale al Genoa, Thiago Motta cerca un nuovo progetto. In Italia, ma anche in Spagna o in Francia, do ...

