MotoGp, Valentino Rossi: "Positivo correre di nuovo a Jerez" (Di mercoledì 22 luglio 2020) Jerez - " Il GP di Spagna è stato difficile per me. Ho lottato molto per il caldo a causa del degrado delle gomme e alla fine ho dovuto ritirarmi da una gara sfortunata ". Valentino Rossi analizza ... Leggi su corrieredellosport

SkySportMotoGP : VALENTINO ROSSI trionfa a Laguna Seca ? Stoner cade, ma finisce secondo. Completa il podio Vermeulen, quarto Dovizi… - SkySportMotoGP : I risultati dopo la prima sessione di test: Marquez ancora davanti, sorpresa Valentino! #SkyMotori #MotoGP - SkySportMotoGP : Valentino Rossi sul GP di Jerez in Spagna di MotoGP: 'Yamaha si è spenta in rettilineo' #SkyMotoGP #SkyMotori… - igorducati : RT @corsedimoto: MOTOGP - Valentino #Rossi e il suo capotecnico David #Munoz devono lavorare sodo per ritornare sul podio #MotoGP. La carca… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP | Gp @circuitodejerez @ValeYellow46 , “Mi sento bene e sono pronto a combattere” - -