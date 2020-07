MotoGp – Puig punge i rivali di Marquez: le parole del team manager Honda sono severissime (Di mercoledì 22 luglio 2020) Inizio di stagione devastante per Honda e Marquez: il campione del mondo in carica è caduto nella prima gara dell’anno, procurandosi una frattura all’omero. Ieri lo spagnolo è stato sottoposto ad un intervento chirurgico, nel quale il Dottor Mir è riuscito a lasciare integro il nervo radiale. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesNon sono ancora chiari i tempi di recupero di Marquez, che potrebbe saltare solo il prossimo Gp, quell’ dell’Andalusia, per tornare in pista a Brno. Intanto, però, Puig punge tutti i rivali di Marquez con delle affermazioni davvero forti: “ovviamente diventa complicato. Ma hey, onestamente ti dico che, qualunque cosa accada, se Marc non può essere quello che vince ... Leggi su sportfair

