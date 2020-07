MotoGp, pazza idea di Marc Marquez: lo spagnolo vuole correre domenica a Jerez! (Di mercoledì 22 luglio 2020) Ieri l’operazione per ridurre la frattura alla testa dell’omero del braccio destro, oggi la clamorosa idea di tornare a Jerez per provare a correre il Gran Premio Andalusia, in programma domenica sul circuito spagnolo. Marc Marquez vuole mettere in atto un’impresa da leggenda, dal momento che mai nessuno è tornato in moto a così pochi giorni di distanza da un’operazione così seria. Il dottor Mir gli ha impiantato ieri una placca nell’osso, ma nonostante questo nelle ultime ore il campione del mondo ha deciso che vuole provarci, scendendo in pista venerdì nelle prima sessione di prove libere del GP di Andalusia. La Honda non ha ancora dato il proprio assenso, anche perché un altro ... Leggi su sportfair

“Ma che succede se cade”? “Speriamo che non cada”. Questo lo scambio di battute tra Dovizioso e il suo fisioterapista in occasione del Gran Premio di Aragon del 2017 quando Valentino Rossi tornò in se ...

Perché Honda ha deciso di non sostituire Marc Marquez questa domenica a Jerez? Il collaudatore Stefan Bradl è in Spagna (in veste di commentatore per l’emittente austriaca Servus TV) e sarebbe stato f ...

