MotoGp, Marquez vuole correre già dalla prossima gara (Di mercoledì 22 luglio 2020) Operato al braccio destro, Marc Marquez vuole provare ad esserci già dalla prossima gara della MotoGp, sempre ad Jerez Prima il fuori pista, poi l’epica rimonta, infine la caduta con conseguente frattura dell’omero. Il primo Gran Premio della stagione per Marquez non è stato decisamente positivo, ed in classifica si trova già a -25 da Quartararo. Lo spagnolo è stato operato nella giornata di ieri all’omero, ed il suo rientro in pista è previsto a Brno per il 7 agosto. Tuttavia, stando alle ultime notizie, il pilota vorrebbe rientrare già per il prossimo Gp d’Andalusia, che si correrà sempre ad Jerez il 26 luglio. Per Marquez, saltare un’altra gara, se non ... Leggi su zon

