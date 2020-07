MotoGp, Marquez fissa già il rientro (Di mercoledì 22 luglio 2020) Nonostante siano passate soltanto 24 ore dall’intervento chirurgico al quale si è sottoposto a Barcellona per la riduzione della frattura all’omero subita in seguito alla caduta di domenica scorsa durante il Gp di Jerez, Marc Marquez tenta un miracoloso recupero e starebbe pensando di correre già domenica nel Gp di Andalusia. La Honda al momento ha glissato preferendo valutare bene tutti i rischi legati ad una decisione del genere, in quanto un nuovo infortunio potrebbe seriamente compromettere il resto della stagione. Se ne saprà di più nelle prossime ore, ma è probabile che il rientro venga posticipato più saggiamente al 9 agosto a Brno. I medici: “Può lottare ancora per il titolo” Il medico che ha operato Marquez, Xavier Mir, non esclude un clamoroso ... Leggi su sport.periodicodaily

SkySportMotoGP : Marquez vuole correre in MotoGP già nel prossimo GP di Jerez. Incidente alle spalle? #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - SkySportMotoGP : ULTIM'ORA Marc Marquez potrebbe provare ad andare a Jerez per provare a correre nel GP d'Andalusia.… - SkySportMotoGP : 'Se Marquez non vincerà il campionato, non credo che il vincitore sarà soddisfatto sapendo che il pilota numero uno… - sowmyasofia : MotoGp, Marquez fissa già il rientro - periodicodaily : MotoGp, Marquez fissa già il rientro -