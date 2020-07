MotoGP, infortunio Marquez, può farcela per domenica? (Di mercoledì 22 luglio 2020) Nelle ore successive al botto di Jerez, Marc Marquez si è potuto consolare con qualche buona notizia. L'intervento di riduzione della frattura del terzo medio dell'omero destro è perfettamente ... Leggi su gazzetta

