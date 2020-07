Monza, Galliani pensa in grande: “ho trattato Boateng, Ibra invece è troppo caro. Balotelli? Non l’ho sentito” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il Monza ha intenzione di rimanere solo una stagione in Serie B, l’obiettivo dichiarato da Adriano Galliani è ovviamente il salto in A e per farlo arriveranno giocatori di categoria superiore. Andreas Rentz/Getty ImagesIl primo è Christian Gytkjaer, ma l’ad del club brianzolo non si fermerà certamente qui. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Galliani ha ammesso di aver trattato anche Boateng, prima di desistere: “col Boa ho avuto un breve flirt, ci siamo parlati, abbiamo ipotizzato qualcosa. Poi abbiamo deciso di non andare avanti, ma ho parlato con lui e sarebbe anche venuto al Monza. I rapporti con gli ex giocatori del Milan sono sempre ottimi. Ibrahimovic? Ci vogliamo bene, è un ragazzo meraviglioso, solo ... Leggi su sportfair

