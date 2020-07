Monza, Galliani: “Obiettivo Serie A. Ibrahimovic? È un po’ caro” (Di mercoledì 22 luglio 2020) “Il Monza parte con l’obiettivo dichiarato di andare su. Acquisiremo giocatori funzionali al nostro progetto e faremo altri colpi in tutti i reparti”. Lo ha detto Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ai microfoni di Sky Sport a margine della presentazione delle nuove maglie per la stagione 2020/2021. “Berlusconi si è appassionato tanto – racconta Galliani -. E’ molto tifoso del Monza e non ci fa mancare nulla. Le risorse economiche necessarie ci vengono messe a disposizione e andiamo avanti col ds Antonelli: sara’ un grande mercato. Ibrahimovic? E’ un ragazzo meraviglioso, ci vogliamo bene ma è un filino caro per la Serie B. Aspettiamo magari di arrivare in A, tanto gioca fino a 50 ... Leggi su sportface

