Molestie negli esports, bufera su un giocatore italiano. Le chat con una minorenne indignano il web (Di mercoledì 22 luglio 2020) Nelle ultime settimane le denunce nel mondo esports relative ad abusi sessuali, tentativi di coercizione e adescamenti di minorenni sono aumentate a vista d’occhio, tanto che alcuni giocatori (anche piuttosto famosi) hanno subito un sacrosanto “ban” e sono stati espulsi dai propri team. L’ultimo scandalo riguarda un giocatore italiano. Si tratta di Francesco Marchetti, 24 anni, conosciuto nel mondo esports come “Itsmeuen” e manager del team italiano Mkers, attivo in Rainbow Six Siege e Starcraft II. Stando a quanto emerge da alcune conversazioni pubblicate online, Itsmeuen ha molestato ripetutamente una ragazza minorenne in chat, cercando di guadagnare la sua fiducia attraverso complimenti e regali (proponendo anche somme in denaro, ... Leggi su esports247

esports247_it : Molestie negli esports, bufera su un giocatore italiano. Le chat con una minorenne indignano il web… - serpebrave : @xxaleb Significa che biologicamente sono degli uomini e che avendo ricevuto una socializzazione maschile sono pote… - giulianaiguana : RT @Link4Universe: E' molto bello che negli ultimi anni ci siano state sempre più iniziative per coinvolgere di + le ragazze negli studi ST… - TommyTokk : RT @Link4Universe: E' molto bello che negli ultimi anni ci siano state sempre più iniziative per coinvolgere di + le ragazze negli studi ST… - nightinalaska : RT @Link4Universe: E' molto bello che negli ultimi anni ci siano state sempre più iniziative per coinvolgere di + le ragazze negli studi ST… -

Ultime Notizie dalla rete : Molestie negli Ubisoft nella bufera, l'inchiesta sulle molestie sessuali fa tremare il mondo dei videogame Il Messaggero Fit Cisl: “Sempre più frequenti le aggressioni ai lavoratori di Trenitalia”

Sperimentare per almeno sei mesi, sulle direttrici ferroviarie più a rischio, dopo le 21, la presenza di due capitreno in turno sullo stesso convoglio oppure una squadra di controlleria per la verific ...

Donald Trump ha fatto gli auguri a Ghislaine Maxwell

Tra i più illustri amici dei due c’era il principe Andrea d’Inghilterra, terzo figlio della regina Elisabetta II che è stato a sua volta accusato di molestie e abusi sessuali. Trump fu a amico di ...

Sperimentare per almeno sei mesi, sulle direttrici ferroviarie più a rischio, dopo le 21, la presenza di due capitreno in turno sullo stesso convoglio oppure una squadra di controlleria per la verific ...Tra i più illustri amici dei due c’era il principe Andrea d’Inghilterra, terzo figlio della regina Elisabetta II che è stato a sua volta accusato di molestie e abusi sessuali. Trump fu a amico di ...