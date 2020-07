Misiani: incentivi a chi rimette al lavoro dipendenti cig (Di mercoledì 22 luglio 2020) 'Stiamo immaginando incentivi alle imprese che riportano al lavoro i dipendenti in cassa integrazione perché la via maestra non può essere la cassa all'infinito. Dobbiamo riportare le persone a ... Leggi su tgcom24.mediaset

"Stiamo immaginando incentivi alle imprese che riportano al lavoro i dipendenti ... Lo ha detto il viceministro dell'Economia Antonio Misiani, confermando che "ci saranno una proroga della cassa ...

Decreto Rilancio: Misiani (Pd), provvedimento economico più rilevante di storia Repubblica (2)

Roma, 16 lug 16:13 - (Agenzia Nova) - La seconda critica delle opposizioni ricorda Misiani riguardava "la prevalenza di misure assistenzialistiche e l’insufficienza di quelle a sostegno del sistema de ...

