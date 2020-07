Mini Countryman JCW - Pronto l'aggiornamento della crossover da 306 CV (Di mercoledì 22 luglio 2020) A poco più di un anno dal debutto, la Mini Countryman John Cooper Works viene sottoposta al restyling che ha coinvolto l'intera gamma della crossover. L'avvio delle consegne è previsto a novembre a prezzi ancora da definire. Confermato il due litri da 306 CV. La Countryman mantiene intatto l'elemento che a suo tempo aveva fatto notizia: è stata infatti la prima a portare al debutto il 2.0 turbobenzina da 306 CV e 450 Nm, che ritroviamo anche sulla versione aggiornata del modello. Il motore è abbinato esclusivamente al cambio automatico a otto marce e alla trazione integrale ALL4 e permette alla crossover di passare da 0 a 100 km/h in circa 5,1 secondi. L'assetto di serie offre una taratura specifica e cerchi da 18", mentre quello a controllo ... Leggi su quattroruote

Benzina, diesel, a metano e ibride, anche plug-in: berlina e cinque porte sono già ordinabili in Italia con sei differenti motorizzazioni ...Massima connettività per la Mini Countryman JCW 2020 Sarà un must per la nuova sportiva inglese, la JCW assicurerà una veloce connessione ed oltretutto supporterà Apple CarPlay, Androind Auto ed ...