Mina: un pezzo scritto da Achille Lauro nel nuovo album? (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tramite un’intervista a Il Giornaleil figlio di Mina, Massimiliano Pani, lancia una proposta ad Achille Lauro. La risposta di lui Nel nuovo album di Mina potrebbero esserci un pezzo scritto da Vasco Rossi ed uno griffato dal fenomeno del momento Achille Lauro. Quantomeno è questo l’auspicio di Massimiliano Pani, figlio della Tigre di Cremona, ha lanciato tramite un’intervista a Il Messaggero. In particolare riguardo ad una collaborazione della madre con Lauro, Pani è stato più che possibilista: “Perchè non ci manda una canzone? Con il pezzo giusto se ne potrebbe parlare. Lauro è un ragazzo ... Leggi su zon

