Mina chiama Achille Lauro e Vasco Rossi, arriva la replica: "Al suo servizio, Regina" (Di mercoledì 22 luglio 2020) Mina chiama Achille Lauro, ma anche Vasco Rossi. In una recente intervista resa al Messaggero, il suo produttore (e figlio) Massimiliano Pani ha infatti dichiarato che la Tigre di Cremona sarebbe interessata a una collaborazione con De Marinis ma anche con il Kom, che ha appena scritto per Emma e per Irene Grandi. Il desiderio di una collaborazione con Mina era già stato espresso da Achille Lauro, desiderio che è stato recepito dall'artista, pronta a trasformare questo sogno in qualcosa di concreto: "Perché non ci manda una canzone? Con il pezzo giusto, se ne potrebbe parlare. Lauro è un ragazzo intelligente e sensibile". A 80 anni, Mina sembra non aver ancora ...

Ultime Notizie dalla rete : Mina chiama Achille Lauro si mette "al servizio della regina" Mina: "Ho venduto l'anima al diavolo per questo" TGCOM Mina vuole fare una canzone con Achille Lauro, il cantante: “Al suo servizio, regina”

Un duetto tra Mina e Achille Lauro? Perché no. In fondo quando la più grande cantante italiana chiama una delle sorprese musicali di questi ultimi anni, che tra l'altro sta ragionando su operazioni di ...

