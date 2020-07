Milano-Sanremo, sabato 8 agosto la prima classica del 2020 (Di mercoledì 22 luglio 2020) GENOVA - È stata presentata oggi nella sede di Vittoria l a 111a edizione de la Milano-Sanremo . La corsa organizzata da RCS Sport/La Gazzetta dello Sport è in programma sabato 8 agosto. Il percorso ricalca nella sua interezza quello classico che collega Milano con la riviera di Ponente con il traguardo in Via Roma, dove nel 2019 si ... Leggi su primocanale

