Milano-Sanremo: presentata la 111ª edizione (Di mercoledì 22 luglio 2020) E' stata presentata oggi presso la sede di Vittoria, che ne sarà anche lo sponsor principale, la 111ª edizione della Milano-Sanremo. La corsa organizzata da RCS Sport/La Gazzetta dello Sport e' in programma sabato 8 agosto. Il percorso ricalca nella sua interezza quello classico che collega Milano con la riviera di Ponente con il traguardo in Via Roma, dove nel 2019 ... Leggi su raisport.rai

RaiSport : ????? Milano-Sanremo: presentata la 111ª edizione La 'Classicissima' è in programma l'8 agosto. Al via ci sarà anche… - sportface2016 : #MilanoSanremo | Presentata la 111^ edizione, ci sarà anche #Nibali - Cicloweb_it : Presentata la Milano-Sanremo 2020: l’8 agosto si arriverà in via Roma - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Ciclismo, Milano-Sanremo l'8 agosto, resta il nodo della viabilità - MarioGuglielmi : 111a edizione della Milano-Sanremo, sabato 8 agosto la prima Classica del 2020 -