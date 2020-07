**Milano: morta anziana finita sotto treno, aveva attraversato binari con trolley** (Di mercoledì 22 luglio 2020) Milano, 22 lug. (Adnkronos) - E' morta l'anziana signora ricoverata in condizioni molto gravi al Niguarda per essere finita sotto un treno, alla stazione di Milano Centrale. L'errore, che le è stato fatale, è stato quello di cercare di salire sul treno dal lato di servizio, quello da cui non si aprono le porte del convoglio. Quando si è resa conto di aver sbagliato, il treno era quasi in partenza, e l'82enne ha iniziato ad attraversare i binari, tra il 17 e il 18, con i suoi trolley per cercare di prenderlo lo stesso, ma è stata quasi subito colpita dal mezzo, in velocità. Il treno si è poi fermato nei pressi di Tavazzano dopo l'incidente: era un Frecciargento Milano-Lecce. L'impatto, che le ... Leggi su iltempo

