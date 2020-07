Milano: “Mia madre, morta di coronavirus, sepolta per errore al cimitero tra le salme non reclamate” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Milano. Maria Laratro, portata via a 94 anni dal coronavirus, è stata sepolta per errore nel campo 87 del cimitero Maggiore di Milano, lo spazio riservato alle persone decedute senza parenti accanto. Suo figlio Mauro Catacchio si è rivolto a Fanpage.it per lanciare un appello alle altre famiglie che si trovano nella sua situazione: “Uniamo le forze per avviare una class action. Abbiamo il diritto di chiedere la restituzione delle salme per poter esaudire le loro ultime volontà”. “Continuano a dire che in quel campo sono sepolte le persone abbandonate dai parenti, ma non è così. È un insulto per noi che si somma al dolore della perdita. Dal Comune di Milano ci aspettiamo risposte, a ottobre ... Leggi su limemagazine.eu

