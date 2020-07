Milano, choc in stazione: donna anziana finisce sotto al treno, muore in ospedale (Di mercoledì 22 luglio 2020) E’ deceduta all’ospedale Niguarda di Milano la donna di 82 anni finita sotto un treno alla stazione centrale di Milano. Il dramma si è verificato stamattina, intorno alle 12. L’anziana donna è stata portata al nosocomio milanese già disperate con la gamba destra amputata, la sinistra molto compromessa e una grave emorragia. Milano, donna anziana … L'articolo Milano, choc in stazione: donna anziana finisce sotto al treno, muore in ospedale Teleclubitalia notizie da Napoli e ... Leggi su teleclubitalia

Investita e uccisa da un treno alla stazione Centrale di Milano. Vittima una donna di 82 anni che è stata travolta oggi, 22 luglio, da un treno a lunga percorrenza in partenza. Secondo una prima ricos ...

