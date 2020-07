Milano-Bicocca e l’Acquario di Genova insieme per la salvaguardia delle Maldive (Di mercoledì 22 luglio 2020) Da oggi l’Acquario di Genova e l’Università di Milano-Bicocca sono partner scientifici per la salvaguardia delle scogliere coralline con particolare riferimento al reef delle isole Maldive. Le due eccellenze italiane hanno stipulato un accordo per sviluppare iniziative congiunte di ricerca, conservazione e formazione dei reciproci staff di ricercatori e biologi per la salvaguardia delle scogliere coralline. L’accordo prevede la messa a punto di nuove tecniche di “coral restoration”, il restauro delle scogliere coralline, monitoraggi dello stato di salute dei coralli e loro riproduzione in ambiente controllato. L’iniziativa rientra in una più ampia collaborazione ... Leggi su meteoweb.eu

Milano-Bicocca e l'Acquario di Genova insieme per la salvaguardia delle Maldive

Classe 1988, nato e cresciuto a Novara, si avvicina alla cucina come lavoro estivo nel corso degli studi di Scienza dei materiali all'università di Milano Bicocca. Travolto dalla curiosità e passione ...

Cara Italia, sei un Paese maschilista: 7 motivi per cui è innegabile

Chiara Volpato, professoressa di Psicologia Sociale presso la Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, nel suo libro “Psicosociologia del maschilismo”, parla di neosessismo ...

