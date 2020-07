Milano-Bicocca e Acquario di Genova insieme per salvare i coralli (Di mercoledì 22 luglio 2020) Roma, 22 lug. - (Adnkronos) - Da oggi l'Acquario di Genova e l'Università di Milano-Bicocca sono partner scientifici per la salvaguardia delle scogliere coralline con particolare riferimento al reef delle isole Maldive. Obiettivo dell'accordo, sviluppare iniziative congiunte di ricerca, conservazione e formazione dei reciproci staff di ricercatori e biologi per la salvaguardia delle scogliere coralline. L'accordo prevede la messa a punto di nuove tecniche di ‘coral restoration', il restauro delle scogliere coralline, monitoraggi dello stato di salute dei coralli e loro riproduzione in ambiente controllato. L'iniziativa rientra in una più ampia collaborazione tra Costa Edutainment e l'ateneo milanese che ha già visto ... Leggi su iltempo

