Milano, arrestato rapinatore seriale di gelaterie (Di mercoledì 22 luglio 2020) Milano, 22 luglio 2020 - Colpiva gelaterie e bar di Milano, minacciando il personale con un coltello e facendosi consegnare l'incasso della giornata. La polizia ha arrestato un 20enne italiano mentre ... Leggi su ilgiorno

