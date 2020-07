Milan, un ribaltone firmato Pioli. Figlio della logica. Ora cambia tutto (anche per Ibra e Maldini) (Di mercoledì 22 luglio 2020) La logica. Forse quella, soprattutto quella. Il Milan ha deciso di andare avanti con Stefano Pioli, cancellando qualsiasi tipo di traccia legata a Rangnick. Una storia incredibile, non sconvolgente se pensiamo ai risultati e anche alla corda che era stata tirata (troppo) in relazione all’avvento di un signore contattato troppo presto (prima della chiusura del 2019), accostato con certezza al Milan, prima che… Prima che Pioli inanellasse risultati su risultati, la squadra post Covid è stata un portento, se si giocasse per un altro mese il Milan magari le vincerebbe tutte e prenoterebbe un posto in Champions. Pioli ha dovuto sopportare di tutto e di più, i contatti e gli ... Leggi su alfredopedulla

SmorfiaDigitale : Ribaltone Milan, ora anche Ibra pu restare - Marco72772177 : RT @edozjg86: Tempistiche secondo me decisive per fare un ribaltone socio/sportivo. Tra meno di un mese si riparte con la nuova stagione.… - RAFFAEL07976412 : RT @MilanNewsit: La Gazzetta titola: 'Avanti Pioli! Ribaltone Milan, ciao Rangnick' - edozjg86 : Tempistiche secondo me decisive per fare un ribaltone socio/sportivo. Tra meno di un mese si riparte con la nuova… - Berto79832 : Comunque il ribaltone #Pioli non me lo sarei mai aspettato sinceramente #Milan #Rangnick -