Milan, Romagnoli stagione finita. Dubbio Kjaer, difesa Kessie-Gabbia? (Di mercoledì 22 luglio 2020) Servirebbe molto di più per rovinare l'idillio di Stefano Pioli, nelle ore in cui il Milan ha deciso di far saltare mari e monti - dei piani con Rangnick stilati a tavolino - pur di confermare il ... Leggi su gazzetta

