Milan, Romagnoli ko: è ufficiale, stagione finita per il capitano del 'Diavolo' (Di mercoledì 22 luglio 2020) Cattive notizie per il Milan.Dopo l'infortunio di Andrea Conti, il Milan si ritrova alle prese anche lo stop di Alessio Romagnoli. Il capitano rossonero, fermatosi nella giornata di ieri, aveva accusato un problema al polpaccio destro che aveva preoccupato la piazza meneghina. La risonanza a cui è stato sottoposto oggi il giocatore, ha evidenziato una lesione distrattiva del muscolo gastrocnemio mediale del polpaccio destro. stagione finita, dunque, per Romagnoli che non potrà prendere parte alle ultime tre partite di campionato.A risultare meno gravi, invece, sono le condiizoni di Conti. L'esterno, sottoposto a esami strumentali, ha subito un trauma al ginocchio sinistro, ma senza interessamento al menisco o i legamenti.

